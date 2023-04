Des mangues de Long An pour l'exportation. Photo: VNA Des mangues de Long An pour l'exportation. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Des responsables commerciaux de la province frontalière vietnamienne de Lao Cai et du comté de Honghe de la province chinoise de Yunnan se sont rendus dans la province de Long An (delta du Mékong), le 23 avril, cherchant à créer des partenariats avec des entreprises locales de production, de transformation et d'exportation des produits agricoles.



Les délégations de Lao Cai et de Honghe ont visité certaines entreprises membres de l'Association de producteurs des fruits du dragon de Long An, dans le district de Chau Thanh, une entreprise de transformation du riz dans le district de Thu Thua, et une ferme de citrons dans le district de Ben Luc.



Selon Chau Thi Le, directrice adjointe du Service de l'industrie et du commerce de Long An, la province abrite une large gamme de produits agricoles tels que le riz, le fruit du dragon, le citron vert sans pépins, la banane et la pastèque. En 2021 et 2022, Long An a exporté chaque année environ 646.000 tonnes de riz vers 40 pays et territoires, principalement la Chine, Hong Kong (Chine), Singapour et la Malaisie. L'année dernière, la Chine a acheté 36,35% du volume total des exportations de riz de Long An.



La province cultive plus de 9.900 ha de fruits du dragon, produisant 256.800 tonnes par an. Plus de 80% de la production totale sont expédiés vers près de 20 marchés étrangers. Les fruits sont exportés vers la Chine via les postes frontaliers des provinces de Lang Son et Lao Cai.



Pendant ce temps, il y a plus de 11.800 ha de citrons à travers Long An, générant 184.322 tonnes chaque année. Ce fruit a été exporté vers la Chine, certains pays asiatiques et européens.

Des délégués visitent la compagnie de transformation de fruits Hoang Phat, dans la province de LongAn. Photo: VNA Des délégués visitent la compagnie de transformation de fruits Hoang Phat, dans la province de LongAn. Photo: VNA

Des délégués de Honghe ont déclaré que la province de Yunnan s'efforçait d'améliorer le climat des affaires, de développer le poste frontière numérique Hekou et de moderniser les procédures d'exportation et d'importation, afin de faciliter le dédouanement des produits et sous-produits agricoles. Par conséquent, il est nécessaire de relier les entreprises du comté de Honghe aux localités vietnamiennes avec de grandes zones agricoles.



Des délégués de Honghe ont déclaré que la province de Yunnan s'efforçait d'améliorer le climat des affaires, de développer le poste frontière numérique Hekou et de moderniser les procédures d'exportation et d'importation, afin de faciliter le dédouanement des produits et sous-produits agricoles. Par conséquent, il est nécessaire de relier les entreprises du comté de Honghe aux localités vietnamiennes avec de grandes zones agricoles.

Il s'agissait d'une occasion pour Long An d'aider les entreprises et coopératives locales de production agricole à dynamiser les échanges avec les marchés nationaux et étrangers, contribuant ainsi à promouvoir les liens commerciaux entre le Vietnam et la Chine en 2023 et les années suivantes. -VNA

