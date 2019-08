Hanoi (VNA) - Au total, 391 artistes exceptionnels ont été récompensés des titres d’artiste du peuple et d’artiste émérite lors d’une cérémonie qui a eu lieu jeudi 29 août à l’Opéra de Hanoi, en présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (5e à partir de la gauche, au premier rang) pose avec les artistes exceptionnels. Photo: VNA

Ces titres sont les plus prestigieux prix décernés par l’État à ces artistes en récompense de leurs talents, de leur dévouement et de leurs contributions au secteur des arts du pays.

Les récipiendaires, dont 13 feu artistes, appartiennent à différents groupes ethniques tels que les Kinh, les Thaï, les Muong, les Tày, les Nung, les H’mông, les Ede, les Jrai et les Khmer, et travaillent dans divers domaines tels que la cinématographie, la musique et le théâtre.

Le plus ancien des artistes à l’honneur cette année est le caméraman Duong Tuan Ba, âgé de 92 ans, du Studio de cinéma Giai Phong.

S’adressant à la cérémonie, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que ces dernières années, les écrivains et les artistes ont contribué à la lutte pour l’indépendance, la liberté et la réunification nationales, ainsi qu’à la construction et à la défense nationales.

Il a salué les efforts, le talent et le dévouement des artistes, et les a décrits comme des pionniers dans la conservation, le développement et la diffusion des valeurs culturelles et artistiques du pays au Vietnam et à l’étranger.

Le chef du gouvernement a souligné les limites et les défis auxquels le secteur culturel et artistique est actuellement confronté, notamment la dégradation de la culture.

Dans ce contexte, la tâche la plus urgente consiste à perfectionner les normes et les valeurs de la culture et des hommes vietnamiens, en faisant de la culture un fondement du développement économique et une force interne de la nation, a-t-il déclaré.

La promotion des valeurs culturelles et humaines a été définie comme une avancée stratégique dans les documents stratégiques sur le développement socio-économique à l’horizon 2021-2030, ainsi que dans les orientations et tâches socio-économiques à l’horizon 2021-2025 en cours de préparation pour le 13e Congrès national du Parti, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exprimé son espoir que les artistes redoubleront d’efforts pour développer le secteur artistique vietnamien et promouvoir la culture vietnamienne à l’étranger.-VNA