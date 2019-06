Des archéologues travaillent sur le site. Photo: VNA

Bac Kan (VNA) - Des archéologues de l'Institut d'archéologie du Vietnam et du musée de Bac Kan ont mis au jour d'anciens objets archéologiques à la grotte de Puong, commune de Khang Ninh, district de Ba Be, dans la province septentrionale de Bac Kan.

Ils ont trouvé plus de 70 objets en pierre, en os, en céramique datant de la préhistoire, et plus de 100 fragments de céramique appartenant essentiellement à la période des dynasties Le et Mac (16 au 17e siècle).

Certains objets ont été fabriqués à partir de petites pierres prélevées dans les lits de ruisseaux et rivières, qui partagent des similitudes importantes avec des outils de la civilisation de Hoa Binh (12.000 à 10.000 av. J.-C.).

Des restes d'os de cochons, de singes, de hérissons et de cerfs, ainsi que des coquilles d'huîtres et d'escargots et quelques noix ont aussi été découverts. Les archéologues pensent que ce sont des restes de nourriture laissés par les peuples primitifs.

Les archéologues ont également trouvé une pierre rectangulaire avec trois trous ronds espacés de quatre centimètres. Ils n'ont pas déterminé sa fonction.

Selon le professeur Trinh Nang Chung, chef de l'équipe de fouilles, le site appartenait à des habitants de la civilisation du Nouvel Âge de la Pierre Hoa Binh, il y a 8.000 à 9.000 ans.

D'autres recherches seront menées dans les temps à venir. -VNA