Quang Ninh, 13 août (VNA) - Le Comité populaire de la ville d’Ha Long, dans la province côtière de Quang Ninh (Nord-Est), a annoncé des ajustements à la planification globale de la ville à l'horizon 2040 et vision 2050 lors d'une conférence tenue le 12 août.

Une vue de la ville d'Ha Long. Photo : VNA



Ces ajustements ont été approuvés dans la décision 702 / QD-TTg du Premier ministre publiée le 7 juin dernier. Ils sont effectués dans le but de renforcer le rôle et la position de la province en général et de la ville d’Ha Long en particulier, qui abrite le site du patrimoine mondial de la baie d'Ha Long. Ils sont conçus pour aider Ha Long à se développer de manière durable, en répondant aux exigences de la croissance verte et de l’adaptation au changement climatique.



Ha Long est en passe de devenir une station balnéaire moderne et conviviale et un centre de services de tourisme de classe internationale, tout en préservant et valorisant la baie.



La zone faisant l'objet de la planification couvre 27.753,9 ha de terres situées à l'intérieur des limites administratives de la ville de Ha Long, certaines localités adjacentes étant également ciblées.



A environ 178 km à l'est de Hanoi, la ville de Ha Long, qui devrait compter entre 570.000 et 600.000 habitants d'ici 2030, sera développée sur le modèle d'une ville multipolaire. La baie de Cua Luc sera le centre de la connectivité, tandis que le développement urbain se concentrera sur le corridor longeant la côte de la baie d'Ha Long, divisé en quatre zones.



Au nord, une zone urbaine sera reliée au système écologique naturel de la baie de Cua Luc; tandis que dans le sud, la zone du sud de Hoanh Bo dans le district de Hoanh Bo sera transformée en une zone éco-urbaine et de services soutenant la ville de Ha Long.



La zone de développement située à l’est servira de centre administratif, commercial et culturel de la ville, tandis que la zone de l’ouest se focalisera sur le tourisme, les services, l’industrie et le port. Plus à l'ouest, il y aura des centres de services touristiques de classe internationale ainsi que des centres pour l'éducation et les sports associés aux zones urbaines.



En ce qui concerne les orientations industrielles, la ville se tournera vers la production industrielle et les services de logistique et de stockage. Il construira le parc de haute technologie Viet Hung, transformera la zone industrielle de Cai Lan en une plaque tournante des industries propres et, à long terme, et en un complexe de services urbains et portuaires, et modernisera le pôle industriel de Ha Khanh. Les mines à ciel ouvert seront reconverties en espaces verts, en terrains de golf, en sites touristiques et en zones urbaines écologiques.



Pour le secteur du tourisme, la ville d'Ha Long développera des installations de divertissement, des centres de villégiature de luxe, et des ports de croisières répondant aux normes internationales dans les régions de Bai Chay-Hung Thang. Le tourisme culturel sera développé à Hon Gai, tandis que des zones d'éco-tourisme et de villégiature sont prévues dans les régions de Tuan Chau et Dai Yen.



La ville vise à attirer des investissements dans des hôtels, des centres de villégiature et des parcs de loisirs de grande classe. Il désignera 524 ha de terrains pour la construction de complexes hôteliers, d'hôtels et d'autres types d'hébergement.



Il convient de noter que des plages publiques et des services connexes seront développés dans les zones côtières de Hong Gai, Hong Ha, Ha Phong, Cao Xanh, Bai Chay, Hung Thang et Tuan Chau.



Lors de la cérémonie d’annonce, le vice-président du Comité populaire de la province, Cao Tuong Huy, a demandé aux autorités de la ville de mettre au point des plans de développement détaillés, fondés sur la planification globale, ainsi que des programmes visant à attirer les investissements et à organiser le capital.



Il a ajouté que la ville devrait également réviser les plans précédents pour les aligner sur la planification globale ajustée et élaborer rapidement les réglementations et les outils nécessaires pour garantir que la mise en œuvre de la planification ajustée respecte le calendrier. - VNA