Nguyen Hoang Duong, directeur adjoint du Département des finances des banques et des institutions financières (relevant du ministère des Finances). Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - De nombreuses agences internationales de notation de crédit souhaitent participer au marché vietnamien.

C'est ce qu'a souligné Nguyen Hoang Duong, directeur adjoint du Département des finances des banques et des institutions financières (relevant du ministère des Finances) lors d’une conférence sur le développement des opérations de notation de crédit au Vietnam, organisée par le ministère des Finances et la Banque asiatique de développement (BAD) à Ho Chi Minh-Ville, le 16 avril.

Cet expert a dit que le ministère des Finances avait également reçu une demande d'attention d'un certain nombre d'organisations internationales prestigieuses de notation de crédit et qu'il l'examinera et l'évaluera conformément à la loi.

Transactions à une banque. Photo : VNA

«Nous avons travaillé avec un certain nombre d'agences internationales de notation de crédit réputées pour fournir des informations sur le marché vietnamien. S’il y a la participation de plus d'agences de notation internationales plus prestigieuses, cela favorisera le développement du marché des obligations d'entreprises et plus d'opportunités pour attirer les investisseurs étrangers », a estimé M. Nguyen Hoang Duong.

Le directeur du développement du secteur privé au Vietnam de la BAD, Donald Lambert, a remarqué que les agences de notation locales seraient soutenues pour améliorer leur compétence lorsqu’il y a la participation des agences internationales de notation de crédit au marché.

Il s'agit d’une nécessité pour aider le marché des obligations d'entreprise en particulier et le marché des capitaux vietnamien à se développer plus durablement dans les temps à venir.-VNA