Les touristes à Da Nang. Photo: tuoitre.vn

Hanoï (VNA) - Alors que la République de Corée devrait être la plus grande source de visiteurs étrangers au Vietnam pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire (Têt), de nombreuses agences de voyages et attractions touristiques ont lancé de nouveaux produits pour répondre à leur demande.

Les données de la plateforme de voyage en ligne Agoda ont montré que le Vietnam était l'une des cinq destinations préférées des touristes internationaux pour le Têt. Les principales sources de voyageurs à cette occasion seront la République de Corée, Singapour, la Chine, Hong Kong (Chine) et le Japon.

Les principales agences de voyages de la République de Corée, comme HantaTour, Very Good Travel et Kyowon Tour Travel Easy, ont indiqué que le nombre de touristes sud-coréens réservant des circuits pour le Têt a augmenté d'environ 50% par an, et que l'île de Phu Quoc au Vietnam est l'une des destinations les plus attrayantes pour les touristes lors de cette période.

Saisissant le goût des vacanciers de la République de Corée, de nombreuses entreprises et destinations touristiques ont également déroulé le tapis rouge avec divers produits intéressants.

Thai Phuong Hoa, directrice générale de Sun World – la marque de divertissement de Sun Group, a déclaré que sa société avait introduit un large éventail d'expériences inédites à Phu Quoc, telles que du pont "Cau hôn" (demande en mariage), une nuit marché, et un spectacle multimédia nommé « Baiser de la Mer » avec feu d'artifice toute l'année.

En 2023, près de 3,6 millions de visiteurs sud-coréens ont choisi le Vietnam comme destination de vacances. La République de Corée est donc devenue la plus grande source de touristes internationaux dans ce pays d'Asie du Sud-Est. La politique d’exemption de visa du Vietnam était considérée comme un atout pour son attractivité auprès des voyageurs sud-coréens.

La présidente de HanaTour, Song Mi-sun, a déclaré que son entreprise s'efforcerait d'aider à porter le nombre de visiteurs sud-coréens au Vietnam cette année à 6 millions. Outre les destinations populaires, elle ouvrirait des circuits à d'autres endroits, notamment le bourg de Sa Pa, dans la province septentrionale de Lao Cai.

En plus des villes côtières comme Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc, les touristes sud-coréens choisissent désormais également les régions montagneuses du Vietnam à explorer, en particulier Sa Pa.

Yong Sung-Ok chez HanaTour a noté que le Vietnam était devenu une destination populaire et la plus recherchée par les voyageurs sud-coréens ces derniers temps.

Le Vietnam est la destination avec le plus grand volume de billets en classe affaires achetés par les passagers sud-coréens en 2023, selon les statistiques sur les revenus des billets d'avion de l'année dernière en République de Corée publiées par le plus grand marché électronique du pays, Gmarket.-VNA