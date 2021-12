La fête annuelle du compte à rebours du Nouvel An de Ho Chi Minh-Ville se tiendra sous forme virtuelle.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le contexte d'évolutions compliquées de l’épidémie de COVID-19, outre des activités en présentiel, Ho Chi Minh-Ville organisera des activités virtuelles pour célébrer le Nouvel An 2022, selon le Service de la culture et des sports de la ville.

Du 27 décembre 2021 au 5 janvier 2022, la Journée de culture de la lecture se tient en ligne sur la base de la technologie de la réalité virtuelle. Les lecteurs peuvent accéder au site : https://www.ngayhoivanhoadoc.hochiminhcity.gov.vn pour découvrir des images, des informations officielles sur la souveraineté maritime et insulaire du pays, les types particuliers d'art et de culture du Nord, du Centre et du Sud, les jeux populaires, ainsi que des images et documents sur le Président Hô Chi Minh…

En outre, la fête annuelle du compte à rebours du Nouvel An de Ho Chi Minh-Ville se tiendra sous forme virtuelle pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19.

L'événement, appelé Virtual Countdown Lights 2022, sera une combinaison de musique, d'arts et de technologies créant un incroyable spectacle. La soirée musicale sera retransmise en direct à 20h30 le 31 décembre sur la chaîne YouTube, la fanpage du Billboard Vietnam, Tik Tok LIVE Vietnam, l’application VieOn, entre autres. -VNA