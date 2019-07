La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh et le gouverneur de Bern, Christoph Ammann. Photo: VNA



Berne (VNA) - Présente en Suisse pour le Sommet mondial des femmes, la vice-présidente vietnamienne, Dang Thi Ngoc Thinh, a rencontré vendredi 5 juillet à Berne des diplomates et des représentants de la communauté vietnamienne.

Elle a annoncé la situation de développement du pays ces trois dernières années, avec notamment une croissance élevée du PIB affichée de 7,08% en 2018. Le niveau de vie de la population s’est nettement amélioré. Le pays a signé et appliqué de nombreux accords de libre-échange. Récemment, le Vietnam et l’Union européenne ont signé l’Accord de libre-échange et l’Accord de protection des investissements. Le Vietnam a organisé avec succès de nombreux événements politiques importants, dont le deuxième Sommet Etats-Unis-République populaire démocratique de Corée.

La dirigeante a estimé le rôle, les contributions et l’entraide entre les résidents vietnamiens en Suisse. Elle les a invités à se solidariser, à respecter la loi du pays d’accueil et à contribuer à l’édification de leur pays ancestral. Elle a souligné que : « La diaspora fait partie intégrante de la nation vietnamienne et constitue une ressource importante pour le développement et la prospérité du pays ».

Auparavant, Dang Thi Ngoc Thinh avait rencontré le gouverneur de Bern, Christoph Ammann, affirmant que le Vietnam prenait toujours en haute considération ses relations avec la Suisse et estimait le développement positif de la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement.

Le gouvernement vietnamien s’efforce d’améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires pour attirer les investisseurs étrangers, dont ceux de Suisse, notamment dans le mécanisme de précision, les finances, la banque, l’assurance, l’industrie manufacturière, la pharmacie, la transformation agricole, le tourisme et etc.

Elle a souhaité que les entreprises de Berne renforcent leurs liens avec celles du Vietnam et que la communauté des entreprises de Berne et de Suisse, en général, soutienne l’achèvement des négociations de l’Accord de libre-échange Vietnam-Association européenne de libre-échange.

La dirigeante a aussi souhaité que Berne et la Suisse, en général, promeuve leur coopération avec le Vietnam dans l’apprentissage, les sciences et technologies, le tourisme, l’environnement…

Christoph Ammann a affirmé profiter des bonnes relations entre le Vietnam et la Suisse pour approfondir les relations de coopération avec les localités vietnamiennes dans les secteurs de l’éducation et de la formation, de hautes technologies, des finances et de la banque. -VNA