Busan (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan s’est rendue le 5 décembre à l’Université nationale de Pukyong et s’est vu décerner un doctorat d’honneur en politique.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise du doctorat, le directeur de l’université Kim Young-seop a estimé que la dirigeante vietnamienne avait contribué à renforcer les liens entre le Vietnam et la République de Corée, non seulement dans la législation et la politique, mais encore dans l'éducation, l’emploi, l’investissement et le commerce.

Il a exprimé sa conviction qu'avec son intelligence et sa direction clairvoyante, la présidente de l’AN du Vietnam contribuerait à développer les talents du pays. Il a souhaité une coopération continue entre le Vietnam et la République de Corée dans ce domaine.

Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé son grand honneur de recevoir cette distinction honorifique, soulignant que c’était un symbole vivant de l'amitié et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la République de Corée ces 26 dernières années depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Après la cérémonie, Nguyen Thi Kim Ngan a eu une rencontre avec des étudiants vietnamiens inscrits à l'Université nationale de Pukyong.

Elle a précisé qu'au cours de ces trois dernières décennies, le Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations en matière de politique, de diplomatie, de société, d’économie et de défense et de sécurité, notamment dans l’intégration et la coopération internationales. D’un pays sous-développé, le Vietnam est devenu un pays à revenu intermédiaire. Le pays réalise cette année une recette totale estimée à plus de 240,5 milliards de dollars et une valeur des exportations de plus de 475 milliards de dollars. Dans la dernière décennie, le pays a toujours connu une croissance élevée, de 6,81% en 2017 et 6,7%-7% prévue en 2018.

Elle a souligné que la République de Corée était partenaire important, premier investisseur étranger, deuxième fournisseur d’aide publique au développement (APD) et deuxième partenaire commercial du Vietnam. Elle a déclaré que le pays se dirigeait vers le changement du modèle de croissance et la restructuration de l’économie nationale.

Selon elle, le Vietnam se concentre sur trois percées stratégiques: perfectionner le mécanisme d'économie de marché en donnant la priorité à la création d'un environnement de compétitivité équitable, mettre en place une infrastructure synchrone pour la croissance économique et effectuer la réforme fondamentale et complète de l'éducation.



En plus, le Vietnam a déployé et déploie activement une politique extérieure d'ouverture, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales et aussi renforce la diplomatie parlementaire, la diplomatie du peuple. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 185 pays dans le monde, dont deux partenaires stratégiques intégraux, 13 partenaires stratégiques et 11 partenaires intégraux. Les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement avec plus de 220 pays et territoires se développent. Le Vietnam est membre officiel de plus de 70 organisations internationales et régionales et est partie d'un certain nombre d'accords de libre-échange de nouvelle génération.

A propos des relations entre le Vietnam et la République de Corée, Nguyen Thi Kim Ngan a estimé que celles-ci étaient à leur apogée avec une confiance politique croissante, la multiplication des visites régulières de haut rang entre les deux parties et aussi le renforcement des rencontres lors et en marge des conférences internationales et des forums multilatéraux.

Il y a environ 120 vols hebdomadaires effectués entre les deux pays, qui doivent répondre aux demandes de déplacement des habitants des deux pays. Il compte environ 190.000 citoyens de l’un pays vivant, travaillant et étudiant dans l’autre.

Précisant le vieillissement de la population rapide et le passage de l'âge d'or démographique au Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan a demandé aux étudiants vietnamiens de redoubler leurs efforts pour contribuer davantage à la Patrie après leur retour au pays. Elle les a exhortés à se soutenir dans les études et la vie quotidienne, à respecter la loi du pays d’accueil et à servir de passerelle pour promouvoir l'amitié Vietnam-République de Corée.

A cette occasion, elle a également répondu aux questions des étudiants sur la politique de l’État visant à attirer de jeunes excellents et de projets de start-up. -VNA