Le total des ventes au détail de biens et services de consommation sont estimées à 3.016,8 millions de milliards de dôngs (environ 130 milliards de dollars) au premier semestre 2023, soit une hausse de 10,9% sur un an, selon l'Office général des statistiques.

Selon le programme d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du Plan directeur national pour la période 2021-2030, vision pour 2050, le taux de croissance moyen du PIB du pays devrait atteindre environ 7% par an au cours de la période 2021-2030. D'ici 2030, le PIB par habitant devrait atteindre environ 7.500 dollars.

Au cours du premier semestre de 2023, la valeur des exportations de riz du Vietnam est estimée à 2,3 milliards de dollars, en hausse de 34,7% en glissement annuel. Le riz a ainsi été classé 3e parmi les produits agricoles en matière de montant d’exportation. En volume, environ 4,27 millions de tonnes de riz ont été exportées, en hausse de 22,2% sur un an.

Au cours des six premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires total des importations et des exportations des marchandises du Vietnam a atteint 316,65 milliards de dollars, en baisse de 15,2% en variation annuelle. Le pays a enregistré un excédent commercial de 12,25 milliards de dollars en six mois.