Hanoï (VNA) - Le Commandement des gardes-frontières a annoncé le 30 janvier avoir publié un Plan pour mettre en œuvre une campagne de lutte renforcée contre la pêche illégale, non déclarée et non déclarée (INN) d’ici à fin avril 2024.

Selon le plan, l'état-major des gardes-frontières se coordonnera étroitement avec d'autres forces (marine, garde-côtes, surveillance de pêche) pour partager des informations et des situations afin de promouvoir efficacement la lutte contre l’INN avant de rédiger des rapports sur les résultats à destination du Comité directeur du ministère de la Défense, conformément à la réglementation.



Le Département politique des gardes-frontières va présider et se coordonner avec les agences de presse du ressort central et militaires pour diffuser des informations, des articles, des rapports, des programmes sur cette lutte ; conseiller le Commandement des gardes-frontières pour renforcer la coordination avec le commandement militaire des villes et provinces, avec les autorités locales et avec les forces compétentes pour mener à bien la communication sur l’INN et mobiliser les pêcheurs à respecter strictement les réglementations.

Le Commandement des gardes-frontières devrait se coordonner avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère de l'Information et de la Communication pour promouvoir le travail d'information et de communication.



Le Département des gardes-frontières va diriger les unités de garde-frontières portuaires pour inspecter et superviser 100 % des navires de pêche, des navires transportant et transbordant des produits aquatiques.



Les commandements des gardes-frontières des villes et provinces dirigeront les escadrons, les postes et les points de contrôle pour renforcer l'inspection de 100 % des navires de pêche pour vérifier qu'ils répondent bien aux conditions d'exploitation.



Les gardes-frontières doivent augmenter leurs forces et leurs moyens de patrouille, contrôler strictement les activités des navires de pêche, détecter à temps et traiter strictement les cas de violations de l’INN.



Il faut se coordonner avec le commandement militaire des villes et provinces, les autorités locales et les forces fonctionnelles pour renforcer la communication et mobiliser tous les pêcheurs, les armateurs et les capitaines de navires pour qu'ils s'engagent à ne pas effectuer d'exploitations illégales dans les eaux étrangères. -VNA