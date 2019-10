La cérémonie de départ de l’itinéraire "J’aime ma Patrie" 2019 a été organisé le 6 octobre à la province de Phu Tho. Photo: VNA La cérémonie de départ de l’itinéraire "J’aime ma Patrie" 2019 a été organisé le 6 octobre à la province de Phu Tho. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - Le 6 octobre, la cérémonie de départ de l’itinéraire "J’aime ma Patrie" 2019 a été organisé par le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam aux Temples des rois Hung, dans la province de Phu Tho (Nord).

Il s'agit d'une activité célébrant le 60e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Fédération de la Jeunesse du Vietnam (15 octobre) et le 8e Congrès national de la Fédération de la jeunesse du Vietnam pour le mandat 2019-2024.

Lors de la cérémonie, des représentants, membres et jeunes typiques de la Fédération ont offert de l’encens aux Temples des rois Hùng et ont déposé des corbeilles de fleurs au relief décrivant l’image: l’Oncle Hô s’entretient avec des cadres et soldats de la division Tiên Phong le 19 septembre 1954. Ensuite, ils ont participé au relais de la flamme, qui a été allumée au sommet de la montagne Nghia Linh. La torche sera transportée et présentée à plusieurs villes et provinces du pays.

S’exprimant lors de l’événement, le Premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, Lê Quôc Phong, a exprimé le souhait que l’itinéraire de cette année continue à susciter le patriotisme chez les jeunes.

L’itinéraire "J’aime ma Patrie" 2019 passera par des villes et provinces à travers le pays telles que Ca Mau, Hô Chi Minh-Ville, Khanh Hoa, Kon Tum, Da Nang, Nghê An, Diên Biên, Ha Giang... À chaque arrêt, se tiendront une série d’activités et d’événements, notamment des visites de sites historiques, des séminaires, des échanges artistiques...

La cérémonie de clôture de l’itinéraire "J’aime ma Patrie" 2019 aura lieu à Hanoï le 10 décembre. -VNA