Hanoï (VNA) - Les dispositions juridiques liées à la mise en œuvre de l'autonomie universitaire n'ont pas été synchronisées, ce qui a impacté le processus d'autonomie universitaire. Pour garantir une autonomie universitaire durable, il est nécessaire de donner pleine autorité aux établissements d'enseignement supérieur, ce qui signifie que les dispositions juridiques pertinentes doivent également être modifiées.





Une autonomie totale dans la coopération de formation des ressources humaines est difficile.



En 2022, l'Université des sciences sociales et humaines, membre de l'Université nationale du Vietnam (UNV) de Hô Chi Minh-Ville, a officiellement mis en œuvre l'autonomie conformément à la feuille de route. La Professeure agrégée Ngô Thi Phuong Lan, rectrice de l'Université des sciences sociales et humaines, a déclaré que la mise en œuvre de l'autonomie avait créé des changements positifs en termes de la prise de conscience et de mise en œuvre.



Cependant, sa démarche s’est également heurtée à de nombreux problèmes, notamment financiers. La réduction régulière des dépenses immédiatement après que les établissements d'enseignement ont exercé leur autonomie ont considérablement un impact significatif sur les revenus de l'école, entraînant une limitation des investissements dans les activités visant à améliorer la qualité de la formation.



Dans les écoles autonomes, la source actuelle de revenus provient principalement des frais de scolarité, mais en réalité, tous les secteurs ne peuvent pas attirer les apprenants. D'autre part, la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur l'enseignement supérieur permet aux universités de décider de manière autonome des frais de scolarité, mais le champ de décision des frais de scolarité est réglementé par le décret 81/2021 du gouvernement. Les questions de partenariat public-privé pour les unités autonomes (politiques, juridiques, immobilières...) ne sont pas non plus synchronisées et claires.



La mise en œuvre de l’autonomie à l’Université d’économie et de droit (UED) de l’UNV de Hô Chi Minh-Ville est également confrontée à des difficultés similaires. Selon Hoàng Công Gia Khanh, recteur de l'UED, après plus d'un an d'autonomie, son unité a obtenu de premiers résultats dans de nombreux aspects, depuis la réforme du modèle de gouvernance jusqu'au développement de l'équipe, en passant par le développement de la recherche scientifique, l'échelle de formation et les équipements.



Cependant, malgré de nombreux efforts, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'école se heurte encore à de nombreuses difficultés. Le budget d'investissement alloué a tendance à diminuer alors que l'augmentation des recettes provenant des frais de scolarité n'a pas encore répondu aux besoins en investissement et aux dépenses récurrentes. Il existe encore des problèmes dans les dispositions de la Loi sur le recrutement du personnel et le paiement des revenus, ce qui rend difficile l'attraction et la rétention de personnel hautement qualifié et professionnel.

La recherche universitaire est accompagnée par les entreprises.

Mai Thanh Phong, recteur de l'Université polytechnique de l'UNV de Hô Chi Minh-Ville, a également déclaré que, outre les questions juridiques, les questions financières constituaient également un grand défi pour les universités vietnamiennes qui souhaitent mettre en œuvre leur autonomie. M. Phong a analysé que, selon la pratique internationale, la structure financière d'une université repose sur trois principales sources de revenus : le budget de l'État, les frais de scolarité et d'autres sources de revenus (financement, services et exploitation immobilière).



Cependant, au Vietnam, pour les universités en voie d'autonomie, le financement du budget de l'État a presque progressivement disparu, ne laissant qu'un montant limité de financement pour les investissements dans le développement. Pendant ce temps, les autres sources de recettes sont très limitées, ce qui signifie que le fardeau financier repose principalement sur les frais de scolarité. Actuellement, le ratio des frais de scolarité par rapport à la structure totale des revenus de chaque école est compris entre 70 et 90%, ce qui est assez élevé et exerce une pression à la fois sur les étudiants et sur les universités.



Différentes solutions à discuter



Pour résoudre le problème financier dans le processus d'autonomie, l'Université polytechnique a mis en œuvre de nombreuses solutions pour diversifier les sources de revenus. Cela inclut le renforcement des services scientifiques et technologiques, le développement de la coopération commerciale et locale à travers des projets, des contrats de transfert scientifique et technologique, des services de formation de courte durée et d'autres services de soutien aux entreprises, ainsi que la mise en œuvre de projets de coopération internationale avec des financements importants, le soutien à la formation et de nombreuses autres activités de recherche scientifique et de transfert de technologie. Parallèlement à cela, l'Université cherche à attirer des sources de financement provenant de partenaires, d'entreprises et d'anciens élèves. Grâce à ces activités, les étudiants bénéficient également de diverses aides pour réduire le fardeau des frais de scolarité.



Cependant, le Professeur agrégé Mai Thanh Phong a souligné qu'il n'était pas facile d'augmenter les autres sources de revenus, car les sponsors sont limités et l'exploitation de la propriété intellectuelle et publique est entravée par des contraintes juridiques. Par conséquent, afin de créer des conditions favorables pour les écoles, le gouvernement devrait étudier et supprimer les lacunes entre les réglementations juridiques ou développer un mécanisme spécifique permettant aux écoles de diversifier leurs sources de revenus, comme la création d'un mécanisme ouvert pour exploiter les biens publics et les ressources financières, et la création de conditions permettant aux scientifiques de participer officiellement aux entreprises créées à partir des résultats de la recherche.



De plus, en se basant sur une évaluation globale, l'État devrait augmenter les investissements dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les universités clés et les écoles d'ingénierie et de technologie, qui nécessitent d'importants investissements. Ces derniers garantiraient également la formation de ressources humaines techniques de haute qualité pour répondre aux exigences du développement rapide de la science et de la technologie à l'avenir, comme l'a suggéré le Professeur agrégé Phong.



En analysant les problèmes financiers de l'enseignement supérieur au Vietnam, Christophe Lemiere, chef du Département du développement humain de la Banque mondiale au Vietnam, a déclaré que le budget de l'État pour l'enseignement supérieur était insuffisant et que le pays dépendait fortement des frais de scolarité pour son financement.



Le mécanisme de réduction progressive de la dépendance à l'égard du budget de l'État et d'augmentation du partage des coûts d'enseignement ne peut être réalisé que par quelques universités capables de percevoir suffisamment de frais de scolarité dans des disciplines académiques et des programmes de formation attrayants pour les étudiants. D'autre part, le modèle de partage des coûts d'enseignement devient également insoutenable et présente un risque élevé d'inégalité, car les étudiants financièrement défavorisés risquent d'être laissés pour compte.



Une loi d'autonomie dédiée aux universités

L'autonomie universitaire nécessite encore l'investissement important de l'État.

En mettant en œuvre l'autonomie à partir de 2021, l'Université polytechnique a obtenu de nombreux résultats positifs. Mai Thanh Phong, recteur de l'Université polytechnique, a souligné que la politique d'autonomie était tout à fait appropriée et conforme à la tendance mondiale.



Cependant, la pratique actuelle de mise en œuvre est confrontée à de nombreuses difficultés et défis, le plus important étant la question juridique. Le fonctionnement d'une université est toujours soumis à de nombreuses lois et documents juridiques dans d'autres domaines tels que les lois foncières, économiques et d'investissement. Ces lois comportent de nombreux points et contraintes qui se chevauchent, rendant ainsi difficile le développement d'une université. Par conséquent, il est nécessaire d'étudier la meilleure législation en matière d'autonomie universitaire, en harmonie avec les lois d'autres domaines.



En ce qui concerne l'autonomie, la Professeure agrégée Ngô Thi Phuong Lan, rectrice de l'Université des sciences sociales et humaines, a suggéré que l'État devrait promulguer pleinement et de manière coordonnée des réglementations juridiques et des politiques importantes liées à l’autonomie universitaire. Elle a déclaré : "Les politiques devraient accompagner de manière cohérente l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, y compris l'autonomie en matière de ressources humaines, d'inscription et de gestion des étudiants, d'activités académiques, d'administration et de gestion financière, ainsi que d'utilisation des budgets et des ressources financières de l'école. Grâce à des politiques coordonnées, les établissements d'enseignement supérieur peuvent bénéficier d'une autonomie totale, évitant ainsi la situation de semi-autonomie". -CVN/VNA