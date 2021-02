Hanoi (VNA) - Dans la situation compliquée de Covid-19, l'augmentation des investissements de géants comme Intel et Samsung montre la confiance dans l'environnement d'investissement et des affaires au Vietnam.

La société Intel Products Vietnam (relevant du groupe américain Intel) vient de recevoir le certificat d'investissement pour l'ajustement de projet dans le parc SHTP. Photo: surfacepro

Dans la situation compliquée de Covid-19, l'augmentation des investissements de géants comme Intel et Samsung montre la confiance dans l'environnement d'investissement et des affaires au Vietnam.La société Intel Products Vietnam (IPV, relevant du groupe américain Intel) vient de recevoir le certificat d'investissement pour l'ajustement de projet dans le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), avec un capital d'investissement supplémentaire de 475 millions d’USD.Alan Danner, directeur financier d'Intel Products Vietnam, a déclaré que le projet a été autorisé en 2006 et est entré en production en 2010, avec un capital d'investissement enregistré avant la levée de capitaux de 1,04 milliard d’USD.“Intel a fabriqué et exporté plus de 2 milliards de produits pour microprocesseurs et semi-conducteurs. D'ici 2020, la valeur cumulée des exportations d'Intel atteindra plus de 50 milliards d’USD. Le groupe créera près de 7.000 emplois, dont 2.700 employés d'Intel”, a informé Alan Danner.Selon le représentant d'IPV, cet investissement permettra d’améliorer la fabrication des produits 5G d'Intel, des processeurs Intel Core dotés de la technologie Intel Hybrid et des processeurs Intel Core de 10e génération.Grâce à cet investissement, Intel Vietnam continuera de s'attaquer aux limites de l'innovation technologique et de renforcer la capacité de ses employés talentueux de réaliser l'objectif du groupe de “créer une technologie qui change le monde, pour que la vie de tous les habitants de la planète s'améliore”.Selon Alan Danner, Intel Vietnam est un élément important de la chaîne de production mondiale du groupe.Nguyen Anh Thi, chef du conseil d'administration de SHTP, a reconnu que la décision d'Intel Vietnam d'augmenter ses investissements avait de nombreuses significations pour le Vietnam, pour Ho Chi Minh-Ville en particulier, notamment dans le contexte où le Covid-19 a sérieusement affecté la production et les affaires des entreprises domestiques et étrangères.“Cela montre également la confiance de l'entreprise dans la main-d'œuvre nationale ainsi que l'environnement d'investissement stable”, a-t-il déclaré.Le projet de la Sarl électronique Samsung HCMC CE Complex (SEHC) vient d'être approuvé pour ajuster les informations du projet et transformer l'entreprise de haute technologie en une entreprise de traitement d'exportation.En septembre 2020, le Comité populaire municipal de Hô Chi Minh-Ville a proposé au Premier ministre de permettre au SEHC pour qu'il se transforme d'entreprise de transformation pour l'exportation en entreprise spécialisée dans la fabrication de produits destinés à l'exportation opérant dans le parc de haute technologie”, à condition que la société atteigne le taux de valeur d'exportation de 90% ou plus et que le SEHC ait un engagement écrit.La transformation du type d'entreprise de Samsung ne créera pas seulement des conditions favorables pour les entreprises lorsque la plupart des produits sont destinés à l'exportation. Elle favorisera également les entreprises auxiliaires de la chaîne d'approvisionnement de Samsung pour investir dans une production clé, apportant une meilleure valeur résiduelle.“Cela fait également partie de l'engagement du groupe à créer un environnement d'investissement favorable et stable, à renforcer la confiance de Samsung et à orienter le Vietnam pour qu'il soit au centre des investissements du groupe dans les activités de production et d'exportation pour fournir le marché mondial".Outre Intel et Samsung, à cette occasion, SHTP a également attribué des certificats d'investissement à quatre autres projets d'investissements directs étrangers. Notamment, le projet de la société américaine Arevo a pour but de construire une usine d'imprimantes 3D; production de logiciels (conception, simulation, contrôle d'imprimante); production de matériaux en fibre de carbone à base de polymère pour l'impression 3D; services d'impression 3D en fibre de carbone... avec un montant total d'investissement de 19,5 millions d’USD.Le projet de la société sud-coréenne SNST & Finger Vina vise à concevoir des circuits électroniques intégrés, avec un investissement total de près de 1 million d’USD.- CPV/VNA