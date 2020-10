Photo d'illustration: baodautu



Hanoï (VNA) - En septembre, plus de 900 nouvelles entreprises dans le delta du Mékong ont vu le jour avec un capital social total de plus de 7.000 milliards de dongs, et plus de 9.000 emplois ont été créés.



C’est ce qui ressort d’un récent rapport de l'antenne de la Chambre du Commerce et de l’Industrie à Can Tho.



Au cours de ces 9 premiers mois, cette région a compté près de 7.500 entreprises nouvellement créées. Long An, Kien Giang et Can Tho sont demeurées en tête de la région en termes de nombre de nouvelles entreprises ainsi que de capital social inscrit.



Malgré la situation épidémique compliquée, le nombre d'entreprises ayant suspendu leurs activités ou en attente de procédures de dissolution a nettement reculé pendant cette période.



Concernant l’attraction de l'DE, en septembre, sept nouveaux projets ont reçu la licence d’investissement, avec un investissement total de 14 millions de dollars.



Depuis le début de l’année, la région a attiré 125 projets cumulant 4,5 milliards de dollars de capitaux inscrits. Long An, Bac Lieu, Tien Giang, Vinh Long et Can Tho sont les premières destinations au sein de la région en termes d'investissement étranger.-CPV/VNA