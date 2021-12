Photo d'illustration: AP



Hanoï (VNA) - Malgré l’impact du COVID-19, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni au cours des dix premiers mois de 2021, ont atteint plus de 5,4 milliards de dollars, soit une hausse de près de 16% en glissement annuel.

Selon les statistiques présentées lors d’un séminaire organisé le 15 décembre par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les exportations vietnamiennes vers le Royaume-Uni dans le même laps de temps se sont élevées à plus de 4,73 milliards de dollars (+14,5%).

Après le Brexit, les nouvelles relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE ne sont plus aussi favorables que dans les relations du marché unique. Les entreprises britanniques doivent trouver de manière proactive de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés, y compris le Vietnam - l'une des économies émergentes fortes en Asie du Sud-Est et le deuxième pays à signer un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni.

En même temps, le gouvernement britannique met en œuvre une politique commerciale plus ouverte, une libéralisation plus rapide, encourageant ses entreprises à promouvoir davantage les exportations vers les régions économiques dynamiques du monde, où se trouve le Vietnam. C'est l'occasion pour les deux parties de promouvoir la coopération commerciale bilatérale, a déclaré Nguyen Canh Cuong, conseiller commercial de l'Ambassade du Vietnam au Royaume-Uni.

L'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni était un grand moteur de la coopération économique bilatérale, a déclaré Ian Gibbon, directeur exécutif du Conseil des affaires Royaume-Uni-ASEAN, soulignant un énorme potentiel de coopération bilatérale dans le commerce, les énergies renouvelables et l'économie numérique. -VNA