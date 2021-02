Cérémonie de signature du protocole d’accord sur la coopération entre le Vietnam et le Cambodge en matière de défense frontalière. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Un protocole d’accord sur la coopération en matière de défense frontalière a été signé par le commandement des gardes-frontières relevant du ministère vietnamien de la Défense et le commandement de l’armée de terre des Forces armées royales cambodgiennes, lors d’une cérémonie indirecte tenue le 3 février.

Conformément au protocole sur la coopération bilatérale en matière de défense pour la période 2020-2024, les deux parties se sont engagées à assurer une gestion frontalière selon les cartes reconnaissant l’accomplissement de 84% des travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre commune entre les deux pays. La gestion des travaux restants continue de suivre le communiqué de presse conjoint du 17 janvier 1995.

S'exprimant lors de l’événement, le général de division vietnamien Le Duc Thai a affirmé que la signature de ce protocole d’accord marquait un nouveau jalon de développement dans la coopération entre les forces de protection et de gestion des frontières des deux pays. Elle montre également la confiance politique et la détermination du Vietnam et du Cambodge dans le développement d'une frontière commune de paix, d'amitié, de coopération et de développement, a-t-il affirmé.-VNA