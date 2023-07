Découvrir les sports équestres à Hanoi

L'équitation est un sport et un divertissement assez étrange pour les Vietnamiens. Récemment, pour répondre au besoin croissant de ce sport, de nombreuses fermes équestres se lancent dans ce domaine pour offrir aux gens des expériences intéressantes. Ce sport est de plus en plus apprécié par des jeunes et des étrangers.