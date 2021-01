Yên Bái (VNA) – Située dans la commune de Làng Nhi, district de Tram Tâu, province de Yên Bái, Hang Tê Cho est la cascade la plus majestueuse et la plus aventureuse du Nord-Ouest. Un lieu à ne pas manquer.

La cascade de Hang Tê Cho à Yên Bái (Nord). Photo : YB/CVN

Perchée à 1.800 m d’attitude, la chute d’eau de Hang Tê Cho s’allonge sur 50 m de hauteur. Elle se trouve dans le village éponyme. Cette cascade est une attraction, encore méconnue mais magnifique, de la région montagneuse Nord-Ouest, notamment de par sa beauté sauvage. Son charme saura toucher profondément les visiteurs qui s’y rendront pour profiter de l’atmosphère paisible de ce lieu qui convient autant aux amateurs d’aventure que de découverte.



Nuageux à l’année, peu de personnes s’y rendent car le chemin menant au village de Hang Tê Cho où se trouve la chute d’eau est assez difficile d’accès et nécessite plusieurs heures de route.



Le jeu en vaut cependant la chandelle car ici, la splendeur des paysages naturels s’étendant le long du chemin est incomparable. Les amateurs de phuot ("vadrouille" ou "road trip" à moto) en prendront plein la vue et pourront admirer les majestueuses montagnes du Nord-Ouest, ses collines vallonnées ou encore ses champs en terrasses verdoyants.



Nature et aventure

Après l’effort le réconfort. Une fois arrivés à destination, les visiteurs pourront enfin contempler la beauté de la cascade qui s’offre sous leurs yeux. Au pied, sont dispersés ici et là des rochers, et le fracas de l’eau contre ces derniers lui confère une teinte blanche argentée, ajoutant à son charme autant rustique que poétique.

Il s’agit vraisemblablement d’une merveille de la nature offrant ses plus beaux attraits. La chute d’eau forme comme une bande de soie blanche qui tranche avec la montagne et le vert de ses forêts. Le cadre idéal pour prendre de belles photographies.



Sur place, les touristes pourront profiter de l’accueil chaleureux des locaux en séjournant dans des "homestay" (hébergement chez l’habitant) et déguster les spécialités locales comme le grillon frit ou le thit trâu gác bêp (viande de buffle fumée obtenue par suspension au-dessus du foyer de la cuisine), entre autres.



Parmi ces "homestay" se trouve notamment celui de la station thermale de Tram Tâu situé à environ 2 km du centre, dans le bourg éponyme. Il se trouve en dessous de magnifiques champs en terrasses et juste à côté de la source d’eau chaude ainsi que de maisons sur pilotis.



Le "homestay" Hello Mù Cang Chai vient d’être mis en service dans la commune de La Pan Tân. Il offre une vue à couper le souffle et une belle expérience d’immersion dans la vie de l’ethnie H’mông.



Hang Tê Cho est considérée comme certes la cascade la plus magnifique de la région mais également la plus "difficile à conquérir" de par son chemin sinueux et difficile d’accès. Elle est par conséquent devenue la destination de prédilection des voyageurs en quête d’aventure, mais aussi de quiétude, loin du stress de la vie citadine. – CVN/VNA