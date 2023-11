Découverte du musée des cultures et des arts de l'Indochine à Hai Phong

Le Musée des cultures et des arts de l'Indochine dans la ville de Hai Phong stocke et expose plus de 15.000 artefacts datant de centaines d'années, voire de milliers d'années. Il s'agit d'un musée privé fruit de la passion pour l'histoire et l'amour de l'art de l'homme d'affaires Cao Van Tuan.