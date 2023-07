Bac Kan (VNA) - L'équipe archéologique de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, en collaboration avec le Musée provincial de Bac Kan, a effectué des fouilles dans la grotte de Nam Lu (commune de Hoang Tri), de Tham Pan et de Tham Un 2 (commune de Quang Khe, district de Ba Be), découvrant près de 200 vestiges archéologiques, principalement de pierres, des os et des poteries en céramique datés d'environ 8000 à 10 000 ans.Selon le prof.agrégé-Dr Trinh Nang Chung, de l'académie, des traces de personnes préhistoriques ont été trouvées dans presque toutes les grottes. Les vestiges archéologiques se mêlent aux coquilles de mollusques et aux os de dents d'animaux. Les archéologues ont également découvert des traces de deux anciennes cuisines, mais pas de traces de tombes.Les archéologues ont découvert un morceau de roche plat et ovale foré, semble-t-il un bijou porté autour du cou. Ce type de relique est assez rare dans les sites préhistoriques du pays.La plupart des outils en pierre sont fabriqués à partir de galets de rivière. Ce sont des outils culturels du néolithique ancien tels que outils à disque, outils ovales, haches courtes, outils à hacher, couteaux, tables de meulage...Les poteries sont des fragments de nombreux types différents. Sur la base des techniques de fabrication et des motifs décoratifs, on peut déterminer qu'elles ont les caractéristiques de la poterie en métal datant d'il y a environ 3 000 à 2 500 ans. -VNA