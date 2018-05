Les visiteurs découvrent la beauté de l’ancienne cité royale de Huê par la RV. Photo : VGP



Hanoï (VNA) - Le Centre de la conservation des vestiges de l’ancienne capitale impériale de Huê a inauguré récemment le centre d’information et d’interprétation historique de la cité royale de Huê et de découverte de la cité royale de Huê par la technologie de réalité virtuelle (VR) au palais de Thai Hoa au sein de Dai Nôi (Grand intérieur).



Ce centre fournira aux visiteurs des informations sur le Dai Nôi et les services d’utilisation de la VR, leur permettant de découvrir la cité royale de Huê d’antan. Cette technologie les aide à pénétrer dans l’espace virtuel et à avoir une expérience de la cité royale de Huê par des services interactifs.



L’attrait et la nouveauté de ces services sont de créer un monde de réalité virtuelle et de reconstituer complètement les ouvrages existants ou perdus et les histoires de l’ancienne capitale impériale de Huê.



Il s’agit d’un projet de coopération entre le Centre de conservation des monuments de Huê, la Sarl IV Com et la compagnie sud-coréenne Under Dog Studio, avec un investissement de plus de 48 milliards de dôngs.



La technologie VR est la technologie numérique la plus avancée du monde. Il s’agit du 3e site au monde fournissant aux visiteurs des services de découverte par cette technologie moderne.



Selon le directeur du Centre de Conservation des monuments de Huê, Phan Thanh Hai, ce nouveau service touristique aide les visiteurs à mieux découvrir l’histoire de la cité royale de Huê. -NDEL/VNA