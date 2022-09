La province montagneuse de Sơn La est réputée pour ses espaces naturels d'une grande beauté. En arrivant à Sơn La, les visiteurs ne doivent pas rater la splendide cascade Nàng Tiên (ou Fée).

Située à environ 7 kilomètres du district de Vân Hồ, commune de Chiềng Khoa, cette cascade est l'une des plus belles et des plus célèbres de la région. Les chutes à trois niveaux et l'eau turquoise gardent les visiteurs pendant une longue journée./.