Hanoï, 27 octobre (VNA) - Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont publié le 27 octobre une Déclaration sur les récentes inondations et glissements de terrain qui ont causé d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les pays d'Asie du Sud-Est.

glissement de terrain à Quang Binh. Photo : VNA

Dans la Déclaration, les ministres ont exprimé leur profonde sympathie et leurs condoléances pour les énormes pertes en vies humaines et en biens, ainsi que pour les effets négatifs des inondations et des glissements de terrain sur la vie des habitants du Vietnam, du Cambodge, du Laos, des Philippines et de Thaïlande.L' ASEAN a affirmé sa solidarité avec les gouvernements et les populations des pays touchés, affirmant que le bloc est disposé à leur apporter le soutien nécessaire en cette période difficile.-VNA