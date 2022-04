Hanoï, 28 avril (VNA) - Le Département général de médecine préventive du ministère de la Santé a publié le 28 avril un document sur la suspension de la déclaration de santé COVID-19 au service des prochains 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games).

Ceci est sur la base d'une directive du Premier ministre et de la situation actuelle de la pandémie dans le pays, et applicable à toutes les portes frontalières du Vietnam à partir de 00h00 le 27 avril, a-t-il déclaré.



Par conséquent, toutes les personnes entrant au Vietnam pour participer aux 31e SEA Games n'auront pas à faire de déclaration de santé COVID-19, a noté le Département général.



Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.



C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.



Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh. – VNA