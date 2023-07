Le président vietnamien, Vo Van Thuong (droite), et son homologue italien, Sergio Mattarella. Photo: VNA





Hanoï (VNA) - A l’occasion de la visite d’Etat en Italie les 26 et 27 juillet du président vietnamien, Vo Van Thuong, les deux pays ont publié une déclaration commune sur le renforcement de leur partenariat stratégique.



Selon la déclaration, la visite du président Vo Van Thuong est la première visite d'un chef d'État entre les deux pays en sept ans. La visite revêt une grande importance pour la promotion de la confiance politique et le renforcement du partenariat stratégique Vietnam - Italie. La visite est particulièrement significative car elle a lieu au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1973-2023) et le 10e de leur partenariat stratégique.



Les deux parties se sont félicitées des réalisations positives et importantes des relations entre le Vietnam et l'Italie, en particulier depuis l'établissement du partenariat stratégique en 2013, renforçant la coopération mutuelle et les échanges de délégations à tous les niveaux, y compris les visites de haut niveau.



Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Italie en poursuivant la coopération dans les domaines traditionnels et en s'étendant à de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la croissance verte et la réponse climatique.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre les ministères des Affaires étrangères respectifs, de maintenir la consultation politique efficace au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères. Affirmant que la coopération en matière de défense et de sécurité sont des piliers importants des relations bilatérales, elles ont convenu de faire progresser davantage les échanges de délégations à tous les niveaux. Les deux parties continueront d'explorer les possibilités d'organiser une formation spécialisée dans le maintien de la paix des Nations Unies, l'industrie de la défense et de la sécurité et la sécurité maritime. Pour la coopération en matière de sécurité, les deux parties ont convenu de la création d'un comité mixte pour promouvoir la coopération entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de l'Intérieur de l'Italie.



Les deux parties se sont engagées à continuer de mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) et à améliorer l'accès au marché de l'autre partie, en supprimant les restrictions commerciales inutiles et injustifiées. Elles ont également convenu de maintenir la mise en œuvre effective du Comité mixte de coopération économique et de s'efforcer de porter prochainement la valeur des échanges bilatéraux à 7 milliards de dollars.



Les deux parties ont salué la poursuite des aides publiques au développement (APD) de l'Italie en faveur du Vietnam au cours des dernières années et se sont félicitées de l'expansion du Bureau de l'Agence italienne de coopération au développement à Hanoï en charge de la région, ainsi que de la nouvelle stratégie de l'Italie visant à promouvoir la coopération au développement avec l'ASEAN et le Vietnam.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et le président vietnamien, Vo Van Thuong. Photo: VNA



En tant que membre du G7, l'Italie a réaffirmé son engagement à soutenir le gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) par le transfert de technologie, le soutien financier, le développement institutionnel et la formation des ressources humaines pour le Vietnam pendant la transition.



Les deux parties ont souligné que la science et la technologie sont un domaine prioritaire de coopération bilatérale. Elles ont hautement apprécié la coopération en matière d'éducation et de formation, qui contribue à favoriser les échanges et la compréhension mutuelle entre les jeunes générations et les étudiants des deux pays. Elles ont convenu de maintenir le Programme d'action sur la coopération éducative et le Forum de l'enseignement supérieur mis en œuvre par les deux pays. Elles se sont félicitées des échanges culturels et artistiques et ont exprimé leur haute appréciation pour le logo commun et les événements célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e du partenariat stratégique Vietnam - Italie en 2023.



Les deux parties se sont félicitées de l'évolution récente des relations entre les autorités locales et les entreprises des deux pays. Elles ont applaudi le rôle de passerelle de la communauté résidente de chaque pays et leurs contributions au pays d’accueil.



Les deux parties se sont engagées à intensifier les échanges de vues, la collaboration et le soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux, en particulier au sein des mécanismes des Nations unies, et ASEAN-UE.



Les deux parties ont réitéré l'importance de : préserver la paix, la sécurité, la stabilité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale; appliquer de bonne foi et de manière responsable la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM); régler les différends par des moyens pacifiques; s'abstenir de recourir à la menace ou à l'usage de la force; respecter les processus diplomatiques et juridiques conformément au droit international, en particulier la CNUDM de 1982.



A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de la signature récente du Traité d'extradition et de l'Accord sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Vietnam et l’Italie. Plusieurs documents de coopération entre les deux parties ont été signés. -VNA