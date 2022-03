Collecte de déchets plastiques. Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 28 mars, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec le Forum économique mondial et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a tenu la cérémonie de lancement du Groupe de travail pour la mise en œuvre du Programme national de partenariat d'action sur les plastiques (NPAP).

Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan, a déclaré que l'objectif de ce Programme est de soutenir le développement d'une économie circulaire pour réduire la pollution causée par les déchets plastiques, ainsi que les projets et stratégies de développement économique du Vietnam.

Le Programme réunira de hauts dirigeants d'organisations internationales de développement, d'établissements de crédit, de secteurs économiques et d'organisations sociales, ainsi que des investisseurs internationaux.

Il vise à promouvoir le rôle pionnier du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement dans la participation et la mise en œuvre des conventions et traités internationaux, ainsi que des activités de coopération bilatérale, multilatérale et public-privé dans la gestion des déchets plastiques.

Les experts et scientifiques du Programme mèneront des recherches, proposeront des orientations et des solutions pour promouvoir l'économie circulaire et réduire la pollution par les déchets plastiques, mobiliseront des ressources auprès d'organisations et d'individus vietnamiens et étrangers pour mettre en œuvre des plans, programmes et projets ad hoc, soutiendront des recherches et l'évaluation de la situation, de la collecte et du traitement des déchets plastiques et l'amélioration des politiques et réglementations sur la gestion de ceux-ci.

Le Programme organisera aussi des campagnes de communication et d'éducation pour sensibiliser aux effets nocifs des déchets plastiques sur l'environnement et la santé humaine...-VNA