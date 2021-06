Kostas Sarantiris s'est vu décerner l'Ordre de l'amitié par le président de l'époque Nguyên Minh Triêt en janvier 2011.

Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au nom des dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV), le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoai Trung, a adressé ses condoléances au Parti communiste de Grèce et à la famille du défunt, à la suite du décès du héros des forces armées populaires Kostas Sarantiris Nguyên Van Lâp.

Né en 1927 d'une famille ouvrière au nord de la Grèce, Kostas Sarantiris, de nom vietnamien Nguyên Van Lâp, un témoin de l'histoire, un soldat de l'Oncle Hô, le seul étranger à être sacré héros des forces armées populaires du Vietnam, est décédé dans la soirée du 25 juin, heure du Vietnam, à son domicile à Athènes, en Grèce, à l'âge de 94 ans.

Il a joint les rangs des Viêt Minh où il a été honoré de devenir soldat de l'Oncle Hô. Il s'est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques du Parti et de l'État pour ses exploits militaires et ses contributions à l'œuvre d'édification du socialisme dans le Nord après 1954 et au développement des relations d'amitié entre le Vietnam et la Grèce.

En 2010, il a acquiert la nationalité vietnamienne en vertu d'une décision signée par le président Nguyên Minh Triêt. Il s'est vu décerner l'Ordre de l'amitié par le président de l'époque Nguyên Minh Triêt en janvier 2011, le titre de héros des forces armées populaire par le président de l'époque Truong Tân Sang en 2013. -VNA