À la séance d'ouverture de la Semaine du Vietnam en Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Une Semaine du Vietnam en Russie, mettant en lumière le Vietnam comme une porte d'accès à l'Asie, a débuté le 17 avril à Moscou, dans le but de renforcer l’amitié et la coopération entre les deux pays.



Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, Konstantin Mogilevsky, a déclaré dans son discours en ligne que pour la première fois, une semaine sur la coopération avec le Vietnam était organisée.



Selon lui, une alliance d'universités techniques russes et vietnamiennes devrait être mise en place sur la base de la coordination entre l'Université nationale du Vietnam de Hanoï, l'Institut d'aviation de Moscou et l’Institut de génie électrique de Moscou.



L'alliance devra jouer un rôle clé dans la coopération bilatérale dans l’éducation, fournissant au Vietnam des ressources humaines qualifiées, a-t-il déclaré.



Il a en outre indiqué que les parties concernées envisageaient l'organisation du 2e Forum des recteurs des universités russes et vietnamiennes à Moscou cet automne et d'une semaine russe au Vietnam.

Délégués à la séance d'ouverture de la Semaine du Vietnam en Russie. Photo: VNA Délégués à la séance d'ouverture de la Semaine du Vietnam en Russie. Photo: VNA

Le vice-ministre vietnamien des Sciences et Technologies, Le Xuan Dinh, a déclaré que l'événement était une bonne occasion pour les scientifiques et les hommes d'affaires vietnamiens et russes d'échanger des informations et des expériences et d'établir des liens d'amitié et de coopération.



Il s’est déclaré convaincu que l’événement rapprocherait le Vietnam des amis russes et ouvrirait plus d'opportunités pour des projets communs de recherche dans les temps à venir.



Du 17 au 23 avril, la Semaine du Vietnam en Russie comprend huit tables rondes sur l'économie, les sciences et l'éducation. Les participants discuteront des perspectives de coopération entre les deux pays dans les domaines de la banque, de l'exploration pétrolière et gazière, de la santé et de l'informatique.



Au programme, des cours et des séances sur l'histoire, les arts et la cuisine du Vietnam, entre autres. -VNA