Lors d'une conférence de presse, Thomas Mourez, Attaché de coopération en matière de santé et de développement social à l'ambassade de France au Vietnam, a exprimé son espoir que le succès du site www.bac-si-giai-dap.com permettra la création de versions dans d'autres langues.La page propose des informations en vietnamien et en français, vérifiées par des médecins de premier rang et des experts des deux pays dans le domaine des maladies respiratoires.Grâce à ce site, les utilisateurs peuvent également consulter des médecins sur les troubles respiratoires chroniques non transmissibles tels que l'asthme et la bronchopulmonaire obstructive chronique (MPOC), qui selon l'Organisation mondiale de la santé est la troisième cause de décès parmi les maladies non transmissibles. contagieux.-VNA