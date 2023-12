Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le matin du 8 décembre, le 6e Marathon international de Ho Chi Minh-Ville – Techcombank a officiellement débuté.



Il s'agit d’un événement important dans le cadre de la 3e Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville qui se déroule du 4 au 10 décembre.



Le 6e Marathon international de Hô Chi Minh-Ville - Techcombank réunit plus de 15.000 participants de 53 nationalités, dont plus de 2.000 athlètes participant à la distance marathon.



L’événement dure trois jours. Les épreuves auront lieu le 10 décembre avec des distances variées (marathon 42,195 km, semi-marathon 21,1 km, 10 km et 5 km).-VNA