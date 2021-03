Un tunnelier du projet de chemin de fer urbain Nhôn-gare de Hanoï. Photo: CTV

Hanoï, 9 mars (VNA) - La construction d'une session souterraine de 4 km de la ligne ferroviaire urbaine N° 3 de Hanoï (tronçon Nhôn-Hanoï) débutera après le 1er mai, avec quatre stations de métro de la gare S9 de Kim Ma à la gare S12 de Hanoi.

Selon Le Trung Hieu, vice-directeur du Comité de Gestion des chemins de fer urbain de Hanoi (MRB), des tunneliers (Tunnel Boring Machine - TBM) ont été assemblés et testés pour les travaux de creusement. Le premier TBM doit être remis prochainement à l'investisseur.

Le Trung Hieu a dit que de 20 à 45 techniciens de la République de Corée, d'Italie et de Fecon - un entrepreneur du projet - utiliseront la machine. Avec la progression prévue de 10 km par jour, dans des conditions optimales, les travaux de creusement de la section de 4 km s'achèveront dans environ 400 jours, a déclaré Le Trung Hieu, ajoutant que toutes les normes de sécurité seront assurées.

Il a dit que le deuxième TBM devrait être mis en service en juin. Comme prévu, une section de 8,5 km de la ligne de chemin de fer urbaine N ° 3 de Nhôn à Kim Ma (Université des transports) deviendra opérationnelle à la fin de 2021, tandis que la section souterraine de 4 km sera mise en service à la fin de 2022.

Le projet de la ligne ferroviaire urbaine N°3 par le tronçon Nhôn - gare de Hanoï représentant un investissement total de 1.176 millions d'euros financés sous forme d'aides publiques au développement (APD) du gouvernement français, de l'Agence française de développement (AFD), de la Banque asiatique de développement (BAD), de la Banque européenne d'investissement (EIB) et du fonds de contrepartie du pays.

La ligne ferroviaire urbaine N ° 3, reliant Nhôn et la gare de Hanoi, s'étendra sur 12,5 km et traversera six arrondissements de Nam Tu Liem, Bac Tu Liem, Câu Giây, Ba Dinh, Dông Da et Hoan Kiem. Il se compose de 12 stations dont huit surélevées et quatre souterraines.- VNA