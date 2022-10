La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi. Photo: PNUD



Hanoï (VNA) - Le PNUD a organisé le 18 octobre à Hanoï un débat politique sur la relation entre les droits de l'homme et le changement climatique.



Lors du débat, l'ambassadrice adjointe de Norvège au Vietnam, Mette Moglestue, a déclaré que la Norvège appréciait hautement le travail du PNUD et de ses partenaires pour améliorer la compréhension sur l'interdépendance et le lien entre le changement climatique et les droits de l'homme.



Avec le soutien de l'ambassade de Norvège, le PNUD a produit et publié un rapport de recherche sur les impacts du changement climatique sur les droits de l'homme et sur la manière de faire face à ces impacts.



Le PNUD recommande aux décideurs politiques et aux administrations à tous les niveaux de veiller à ce que les politiques et mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses conséquences, dont la transition énergétique équitable, soient effectivement mises en œuvre sur la base des droits de l'homme, en plaçant les personnes au centre...

Photo d'illustration: VNA



Selon la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, le PNUD s'engage à soutenir les parties vietnamiennes concernées pour s'assurer que la planification de l'adaptation au changement climatique, de l'atténuation du changement climatique, de la transition énergétique et de la protection de l'environnement, soit conforme aux normes des droits de l'homme.



Ramla Khalidi a affirmé le soutien du PNUD à l'engagement du Vietnam à atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050 et à s'efforcer d'y parvenir de manière inclusive, en ne laissant personne de côté.-VNA