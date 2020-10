Le centre documentaire de l’agence de presse russe TASS possède une grande collection de photos prises au cours d’un siècle, dont certaines illustrant les relations entre la Russie et d’autres pays. Les correspondants de l'Agence vietnamienne d'Information y ont également trouvé de précieuses photos du Vietnam.

Ici, chaque photo ayant un film négatif est marquée par une étiquette indiquant l'arrière-plan et des informations du photographe.



Parmi plus d'un million de films négatifs conservés au centre, environ 3 000 concernent le Vietnam et les relations Vietnam - ex-URSS ou aujourd’hui Vietnam - Russie. Le plus ancien remonte aux années 1950.



En particulier, les photos du Président Hô Chi Minh ont une signification importante. Ho Chi Minh discutant avec des enfants soviétiques en 1955 ou visitant la salle de travail de Lénine sont parmi les plus précieuses. Il faut aussi noter un cliché de l’Oncle Ho à l’exposition internationale de photos et documentaires artistiques en 1969, à l’occasion du centenaire de Lénine. C'est également là que sont conservées des photos prises à Hanoï par les journalistes du TASS.



80% des photos ont été numérisées. En plus des efforts de préservation, la TASS travaille également avec des agences de presse nationales et internationales pour présenter ces photos à un plus large public. -VNA