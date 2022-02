Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Administration nationale du tourisme (ANT) a annoncé le 21 février de nouvelles réglementations dans le plan d'accueil des touristes étrangers au Vietnam qui seraient appliqués à partir de la mi-mars.

Il s'agit des propositions du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme après consultation de ministères et de secteurs. Les touristes pourraient venir au Vietnam à la fois par voie terrestre, voie maritime et voie aérienne au lieu de la seule voie aérienne mentionnée dans le programme pilote d’accueil des touristes internationaux du novembre 2021 au 10 février 2022.

Concernant les réglementations de l'entrée, les visiteurs à partir de 12 ans arrivant au Vietnam devront voir un certificat justifiant l’accomplissement de la vaccination contre le Covid-19 ou un certificat de guérison. Après leur entrée dans le pays, ils devront faire un test rapide à leur logement ou à la porte frontière. Si le résultat est négatif, ils pourront voyager librement, sinon ils seront isolés et soignés.

Les visiteurs devront installer l'application Covid-19 et rester connectés pendant tout leur séjour au Vietnam. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme propose également un exemption de visa d'entrée comme avant 2020.

Nguyen Trung Khanh, directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a déclaré que le secteur touristique continuerait d'organiser des formations et d'appliquer des politiques de soutien pour attirer les ressources humaines sans oublier la remise en état des établissements d’accueil après deux ans de détérioration due au Covid-19.

En ce qui concerne la communication, l’ANTV continue de promouvoir la campagne "Live Fully In Vietnam" et travaille avec CNN, CNBC... pour promouvoir les marchés cibles. Dans les temps à venir, le tourisme vietnamien participera à des foires en Asie du Nord-Est, en Europe, en particulier en Russie.

Cette année, le Vietnam vise à accueillir 65 millions de visiteurs, dont 5 millions de visiteurs internationaux. En 2021, le Vietnam avait comptabilisé 40 millions de touristes nationaux et 3.800 visiteurs internationaux, selon le programme pilote de passeport vaccinal. -VNA