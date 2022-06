Le vice-président du Comité populaire de Hanoï Chu Xuan Dung et le chef du bureau de l'UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, visitent la zone archéologique dans la Cité impériale de Thang Long . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les archéologues ont récemment découvert des vestiges architecturaux de la cour cérémonielle Dan Tri et de la voie Ngu Dao dans le Palais Kinh Thien, au cœur de la Cité impériale de Thang Long, à Hanoï, a annoncé mercredi le Centre de préservation des patrimoines de Thang Long - Hanoï.

Les archéologues ont mené des fouilles dans l’espace principal du Palais Kinh Thien de la dynastie des Lê, et découvert des vestiges importants de la cour cérémonielle Dan Tri, et de la voie Ngu Dao ou la voie d’entrée et de sortie du roi à la Cité impériale de Thang Long.



Le 1er juin, le vice-président du Comité populaire de Hanoï Chu Xuan Dung et le chef du bureau de l'UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, sont allés visiter la zone archéologique dans la Cité impériale de Thang Long.



Christian Manhart a exprimé ses impressions sur les résultats archéologiques et la découverte des vestiges originaux du patrimoine.

La Cité impériale de Thang Long, qui s’étend sur 18,395 ha, comprend aujourd’hui les bâtiments au 19 C, rue Hoàng Diêu, et les vestiges de la zone archéologique au 18, de la même rue, dans l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï. Selon les archives, elle a été construite sur des terrains drainés du fleuve Rouge et prospère sous les règnes des dynasties des Ly (1010-1225), des Trân (1225-1413) et des Lê (1428-1789). Sous la dynastie des Nguyên (1802-1945), ce vaste ensemble a été renommé citadelle de Hanoï. La section centrale de ce site est inscrite sur la liste des patrimoines mondiaux de l’UNESCO depuis 2010. -VNA