Lors du forum. Photo : VNA

Dong Thap (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Fonds mondial pour la nature au Vietnam (WWF Vietnam) ont organisé le 18 février un forum de haut niveau en présentiel et en ligne sur les nouvelles approches en matière de gestion durable des paysages agricoles.

Lors du forum, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh, a déclaré que le Vietnam faisait face à une dégradation de la biodiversité de plus en plus importante notamment dans le secteur agricole. Dans le nouveau contexte de développement, la production agricole doit être associée à une gestion durable des paysages agricoles pour assurer la santé des habitants et de la planète, a-t-il souligné.

De son côté, Prasana De Silva, directeur du Fonds mondial pour la nature (WWF), a souligné que le Vietnam avait besoin de plans d'action qui intègrent de nombreux éléments allant de la vision, des politiques, de la mobilisation financière durable et des interventions à une échelle suffisamment importante pour maintenir, créer et restaurer les écosystèmes.

Lors du forum, des experts et des scientifiques ont présenté de nombreuses interventions liées aux nouvelles approches de gestion durable des paysages agricoles.

Ce forum a abordé les nouvelles approches pour un paysage agricole durable, partagé des modèles de développement durable des paysages agricoles dans le monde, les bonnes pratiques mises en œuvre au Vietnam pouvant être développées et reproduites à l'échelle nationale. De même, les participants ont proposé des solutions de gestion et de financement adaptées pour des paysages agricoles durables.-VNA