Hanoi, 22 juillet (VNA) – Lors de la séance plénière tenue jeudi matin, 22 juillet, dans le cadre de la première session de la 15e Assemblée nationale, les députés écouteront le rapport présenté par le vice-Premier ministre Pham Binh Minh sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’Etat lors du premier semestre de l'année et les solutions pour mettre en œuvre le plan de développement socio-économique et le budget de l'Etat pour les 6 derniers mois de 2021.

Les députés vont écouter le rapport résumant les opinions et les recommandations des électeurs et du peuple à la première session de la 15e AN, présenté par le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien et un autre rapport sur le plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025, présenté par le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung.

Ces contenus importants de la séance seront retransmis en direct par la Voix du Vietnam, la Télévision nationale et la Télévision de l’AN.

Les élus écouteront ensuite un projet de texte demandant l’approbation par l’Assemblée nationale de l’arrêté des comptes du budget de l’État en 2019 et un rapport d’audit sur l’arrêté des comptes.

L’Assemblée nationale écoutera également un rapport du gouvernement et un rapport de vérification de l’Assemblée nationale sur la structure du gouvernement pour le mandat 2021-2026 et discutera de la question en groupes.

Dans l’après-midi, elle discutera en groupes des questions socio-économiques et budgétaires de l’État ainsi que du plan de développement socio-économique 2021-2025. – VNA