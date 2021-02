Les exportations de poivre vers les Pays-Bas augmentent fortement après l'entrée en vigueur de l'accord EVFTA. Photo: Top Santé

Hanoi (VNA) - Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), les exportations nationales de nombreux produits agricoles vers les Pays-Bas ont fortement augmenté.

Selon les données du Département général des Douanes, 4 mois après l'entrée en vigueur de l'EVFTA, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les Pays-Bas n’ont pas changes beaucoup, atteignant 2,66 milliards de dollars, soit une baisse légère de 0,03% en un an. Pour les 11 premiers mois de 2020, le commerce bilatéral a atteint 6,85 milliards de dollars (-0,14%).

Les exportations vietnamiennes vers les Pays-Bas 4 mois après l'entrée en vigueur de l'EVFTA ont atteint 2,4 milliards de dollars (-0,2%), portant les exportations en 11 mois à 6,27 milliards (+0,3%).

Les exportations nationales de produits aquatiques, de poivre, de caoutchouc et de riz vers le marché néerlandais depuis l'entrée en vigueur de l'EVFTA ont connu une forte croissance. Plus précisément, les produits aquatiques ont augmenté de 20,2%; le poivre, 20,9%; le caoutchouc, 11,9% et surtout le riz, 83,7%.

Pour les légumes et fruits les Pays-Bas jouent toujours le rôle de porte d'entrée sur le marché européen et de premier lieu de transbordement en Europe et dans le monde. En particulier, l’EVFTA offre de nombreuses nouvelles opportunités aux entreprises vietnamiennes et néerlandaises.

"Les Pays-Bas sont le premier marché d'importation de fruits et légumes vietnamiens au sein de l'UE", a déclaré Nguyen Hai Tinh, conseiller commercial du Vietnam aux Pays-Bas. Actuellement, plus de 20% des fruits et légumes importé dans l'UE à partir des pays en développement passent par les Pays-Bas. - CPV/VNA