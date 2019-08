Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist) et ses unités membres ont reçu récemment à Hanoï de nombreux prix du secteur.

Saigontourist a reçu de nombreux prix du tourisme du Vietnam. Photo: Saigontourist



La cérémonie de remise des Prix touristiques du Vietnam est organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Depuis 1999, ces prix annuels récompensent les organisations et les entreprises qui ont apporté une contribution positive au tourisme national.



Ils sont décernés sur la base d’une évaluation approfondie menée par les dirigeants dudit ministère, de l’Administration nationale du tourisme et des représentants des agences membres de l’Association du tourisme du Vietnam.

La sélection est effectuée selon des critères qualitatifs et quantitatifs afin de choisir les meilleurs opérateurs en la matière.



Des récompenses pertinentes



Lors de la cérémonie, Saigontourist a eu l’honneur de figurer dans le Top 5 des meilleures entreprises d’investissement dans le tourisme au Vietnam. Ses unités membres ont été honorées à leur tour dans diverses catégories dont notamment: Top 10 des meilleurs voyagistes accueillant des touristes étrangers au Vietnam, Top 10 des meilleurs voyagistes accueillant des touristes vietnamiens à l’étranger, Top 10 des meilleurs voyagistes domestiques, Top 10 des meilleurs hôtels 5 étoiles, Top 10 des meilleurs hôtels 4 étoiles, Top 5 des meilleures agences de transport, Top 5 des meilleurs restaurants, Top 5 des meilleurs centres touristiques et de loisirs, Top 5 des meilleures institutions de formation en ressources humaines.



En particulier, Saigontourist Travel, membre de Saigontourist, figure en 2019 dans le Top 10 des meilleurs voyagistes accueillant des touristes étrangers au Vietnam, Top 10 des meilleurs voyagistes accueillant des touristes vietnamiens à l’étranger, Top 10 des meilleurs voyagistes domestiques au Vietnam et Top 5 meilleurs entreprises transportant des touristes en voiture au Vietnam.



En 2018, la société a pris en charge plus de 1,2 million de touristes vietnamiens et étrangers, réalisant un chiffre d’affaires de plus de 4.575 milliards de dôngs, avec un taux de croissance de 8%. En plus du siège social à Hô Chi Minh-Ville, la société compte actuellement 18 succursales dans l’ensemble du pays. -CVN/VNA