Hanoi (VNA) – Le gouvernement a récemment publié une résolution sur le programme d’action visant à mettre en œuvre la Résolution sur le développement de l’économie privée, dans le but de la positionner comme un moteur important de l’économie de marché à orientation socialiste du 5e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat. L’objectif est d’avoir environ 1,5 million d’entreprises d’ici 2025, dont 60.000 à 70.000 moyennes et grandes entreprises.

La chaîne de construction automobile du groupe Truong Hai à Quang Nam (Centre). Photo : VNA

D’ici 2030, il est prévu d’avoir au moins 2 millions d’entreprises et de créer plusieurs groupes économiques privés forts, potentiels et compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux.

Le privé : 60% du PIB en 2030

Selon les prévisions, en 2025, le secteur privé devrait représenter 55% du PIB national, et environ 60% en 2030. Afin d’atteindre ces objectifs, le gouvernement a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI), en partenariat avec d’autres services concernés, d’élaborer un cadre juridique pour faciliter la transformation des foyers d’affaires en entreprises. Le MPI devrait soumettre un rapport à ce sujet au Premier ministre au deuxième trimestre de 2024.



Le 13e Congrès national du Parti encourage la création de grandes entreprises pour diriger l’économie, tout en reconnaissant l’importance des PME. Cependant, le mécanisme politique en place pour soutenir les entreprises n’a pas encore eu d’impact positif. Selon l’économiste Ngô Tri Long, à l’avenir, les politiques de soutien doivent être spécifiques à chaque secteur. Une autre faiblesse est que les entreprises ne sont pas encore intégrées dans la chaîne de valeur mondiale. Pour se développer à l’international, M. Long estime que les entreprises doivent progressivement rejoindre cette chaîne de valeur mondiale.

Le Dr. Lê Dang Doanh, ancien directeur de l’Institut central de recherche et de gestion de l’économie, partage cet avis en indiquant que la pandémie a eu un impact négatif sur l’économie. Ainsi, le Vietnam devrait prendre des mesures pour que les entreprises puissent profiter au mieux du marché intérieur.

Le MPI est également chargé de collaborer avec les villes et les provinces pour mobiliser des investissements en vue de construire des infrastructures pour les parcs industriels et les zones économiques. En même temps, ce ministère a la responsabilité de former un certain nombre de groupes économiques privés d’envergure qui joueront un rôle de leader dans certains secteurs industriels.

De son côté, le ministère de l’Industrie et du Commerce doit soutenir les entreprises afin qu’elles exploitent efficacement le marché intérieur et élaborer des politiques pour l’application de solutions technologiques numériques pour la traçabilité des produits. De plus, ce ministère doit renforcer la lutte contre la fraude commerciale, la manipulation du marché, améliorer la transparence et contrôler les abus de position dominante, ainsi que favoriser une concurrence loyale et saine entre les entreprises. – CVN/VNA