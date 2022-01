Plage de Binh Son-Ninh Chu de la ville de Phan Rang-Thap Cham, province de Ninh Thuân (Centre). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - 2021, une triste année pour le tourisme se termine. Malgré des dommages causés par l’épidémie du COVID-19, les experts s'attendent toujours à une relance en 2022 grâce aux politiques de soutien du gouvernement.

Selon les chiffres de l'Office général des statistiques, en 2021, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a diminué de plus de 99% par rapport à 2019. Plus précisément, en 2021, ce dernier a atteint 157.300 de personnes dont la plupart sont des experts et ouvriers travaillant au Vietnam.



En décembre, les vols commerciaux internationaux ont commencé à reprendre, les touristes internationaux ont été estimés à 17.200 personnes, soit une hausse de 14,2% par rapport au mois précédent et 5,4% par rapport à la même période l'an dernier. En conséquence, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam au quatrième trimestre 2021 a atteint 42.700, soit une augmentation de 62,7% par rapport au trimestre précédent et une baisse de 12,4% par rapport à la même période en 2020.



En 2021, le chiffre d'affaires de l'hébergement et des services de restauration est estimé à 398.000 milliards de dôngs, soit une baisse de 19,3% par rapport à 2020. Le service de voyage en 2021 est estimé à 6.500 milliards de dôngs, en baisse de 59,9% en glissement annuel.



Création de produits stratégiques



Selon le président de l'Association des voyages de Quang Binh, Trân Xuân Cuong, afin de stimuler le tourisme, il est nécessaire de créer des produits stratégiques. Les entreprises devraient investir dans le tourisme de villégiature pour les familles ou les petits groupes, en se concentrant sur le tourisme maritime, le déploiement de circuits fermés privés, le voyage d'aventure, le camping ainsi que le tourisme communautaire.



De leur côté, les experts du Conseil consultatif du tourisme (TAB) ont suggéré aux entreprises de développer également les circuits en faveur des personnes âgées, le tourisme golfique ou encore le tourisme médical...



Cependant, le tourisme vietnamien a également besoin de politiques de soutien plus synchrones de la part du gouvernement. À cet égard, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Vo Thanh Thông a déclaré que le ministère se coordonnera avec les agences compétentes pour établir un programme de reprise et de développement économique post-COVID-19, avec en son centre le secteur touristique.



Perfectionnement des infrastructures touristiques

En conséquence, outre des taxes, frais et crédits, il existe également des politiques en matière de soutien de l'assurance COVID-19, des frais des tests RT-PCR pour les visiteurs, de la numérisation des données de voyage, de la santé et du personnel pour la prévention et le contrôle des maladies lors de l'ouverture du marché du tourisme national et international.



Selon la Décision N°1535 datant du 15/9/2021 du Premier ministre sur le plan d'investissement public à moyen terme du budget de l'État pour la période 2021-2025, le budget central doit verser 5.500 milliards de dôngs vers le secteur du tourisme. C’est une ressource d’investissement importante pour perfectionner les infrastructures notamment dans les zones touristiques de pointe et les provinces à fort potentiel.



En outre, d’après M. Thông, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques attractives afin de diversifier les sources d’investissement dans les infrastructures conformément aux planifications approuvées (telles que les APD, investissements d'entreprises nationales et étrangères et coopérations public-privé). -CVN/VNA