Le modèle de voiture électrique VF8 de VinFast. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports vient de proposer au gouvernement une politique de soutien à la transition vers la voiture électrique. Ainsi, trois types de voitures électriques bénéficieront de mesures d'encouragement et d'incitation pour leur développement, à savoir les voitures électriques à batterie, les voitures électriques à pile à combustible et les voitures électriques solaires.

Pour les projets d'investissement dans la production et l'assemblage de voitures, le ministère recommande une exemption ou une réduction des droits d'importation sur les équipements, les lignes de production ainsi que sur les composants et les pièces importées pour la fabrication et l'assemblage de voitures électriques et de batteries.

Pour les entreprises produisant et assemblant des voitures électriques, ainsi que pour celles assurant la maintenance, le ministère des Transports propose la mise en place d'un mécanisme d'accès privilégié aux financements et aux crédits, ainsi que des avantages fiscaux pour l'importation de voitures électriques.

En ce qui concerne les utilisateurs, le ministère propose une exonération ou une réduction des taxes d'immatriculation, des frais d'immatriculation et une subvention directe pour les acheteurs de voitures électriques.

Le ministère des Transports a également demandé de donner la priorité au développement des voitures électriques pour participer à l'activité de transport et d'accorder des prêts préférentiels aux entreprises de transport pour se convertir à l'utilisation de voitures électriques et des subventions plus élevées pour les bus électriques.



En outre, il a proposé de favoriser le développement des voitures électriques dans le secteur du transport commercial, d'accorder des avantages en matière de financement aux entreprises de transport qui effectuent la transition vers l'utilisation de voitures électriques, ainsi que des subventions plus élevées pour les bus électriques. -VNA