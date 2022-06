Les participants d’un colloque tenu à Hanoï le 16 juin ont souligné l’importance des services de technologie financière (fintech) pour le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

Le ministère de l'Information et de la Communication et les comités populaires des provinces de Bac Giang et Hai Duong ont coorganisé le 16 juin à Hanoï un forum sur l’exportation du litchi vietnamien.