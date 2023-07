Hanoï (VNA) - A l'occasion de l’organisation avec succès des élections de la 7e Assemblée nationale du Cambodge le 23 juillet, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a adressé le 25 juillet, une lettre de félicitations au président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une conversation téléphonique pour féliciter le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen. Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a envoyé une lettre de félicitations au président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Heng Samrin.Les dirigeants vietnamiens ont félicité le PPC pour sa grande victoire lors des élections législatives et ont déclaré que ces résultats confirmaient une fois de plus le rôle et la position du PPC, sous la direction de Samdech Techo Hun Sen. Ils se sont dit confiants que le Cambodge établirait bientôt une nouvelle Assemblée nationale et un nouveau gouvernement pour diriger le peuple cambodgien à continuer à édifier un pays de paix, de stabilité et de prospère , et à occuper une position de plus en plus élevée dans le monde.Concernant les relations Vietnam-Cambodge , le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et les dirigeants ont exprimé leur conviction que le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays seraient davantage consolidées et fortement développées au profit des deux peuples, apportant des contributions positives à la communauté de l'ASEAN, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.A cette occasion, le chef de la Commission centrale des affaires étrangères du Parti Le Hoai Trung et le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son ont également envoyé des lettres de félicitations au chef de la Commission centrale des Affaires étrangères du PPC, au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn. - VNA