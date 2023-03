Soc Trang (VNA) - Dans un contexte de difficultés sur les marchés d’exportation, des efforts importants sont nécessaires pour que le Vietnam atteigne son objectif de 4,3 milliards de dollars de recettes d’exportation de crevettes cette année, a déclaré Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Il a attribué les obstacles aux fluctuations mondiales liées aux conflits armés, au changement climatique, au resserrement des exigences de sécurité alimentaire par les pays importateurs et à la forte inflation aux États-Unis.Les données de la Direction des pêches du Vietnam relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) ont montré que la superficie totale d’élevage de crevettes d’eau saumâtre était de 747.000 hectares en 2022, avec une production totale dépassant 1 million de tonnes, en hausse de 8,5% sur un an.Actuellement, le pays compte 2.294 hectares de zone d’élevage de crevettes, qui ont produit 159,5 milliards de crevettes en 2022, soit une augmentation annuelle de 10%.Cette année, le Vietnam vise à étendre sa zone d’élevage de crevettes à 750.000 hectares pour produire plus d’un million de tonnes et réaliser 4,3 milliards de dollars à l’export.Trinh Trung Phi, directeur technique de la compagnie vietnamienne de crevettes Viet Uc, a souligné l’importance des solutions technologiques durables dans la croissance du secteur.Le vice-ministre du MARD, Phung Duc Tiên, a déclaré que pour atteindre l’objectif, les communautés d’éleveurs de crevettes devraient se connecter entre elles et avec les associations engagées dans la chaîne de production pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble de la chaîne.

Transformation de crevettes pour l'exportation. Photo : VNA

Ils devraient s’efforcer de renforcer le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et d’améliorer ainsi la qualité des produits destinés à la consommation intérieure et à l’exportation, a-t-il poursuivi.En outre, il est nécessaire d’appliquer strictement les réglementations sur les conditions d’élevage, l’enregistrement de l’élevage et la qualité des aliments pour animaux, et d’améliorer la précision des prévisions météorologiques pour prévenir les risques pour les agriculteurs, a-t-il ajouté.Le responsable a recommandé aux entreprises et aux agriculteurs d’élaborer des plans appropriés et de préparer les conditions pour devenir proactifs dans la production dans des conditions météorologiques et environnementales extrêmes telles que la sécheresse, l’intrusion d’eau salée et les maladies des crevettes, ainsi qu’une hausse des coûts des intrants.Ils devraient se connecter les uns aux autres dans la chaîne de production pour réduire les coûts tout en appliquant des normes de production élevées telles que VietGAP, GlobalGAP et ASC, a-t-il ajouté. – VNA