Photo d'illustration: med247.vn

Hanoï (VNA) - Au premier semestre ont eu lieu de grandes affaires d’investissement dans les startup de santé au Vietnam.



On peut citer, par exemple, l’investissement de 30 millions de dollars du groupe EastBridge Partners, basé en République de Corée, dans la société vietnamienne USM Healthcare, spécialisée dans le développement et la production d’endoprothèses coronaires et d’autres dispositifs médicaux. Un autre exemple : en mars 2022, Jio Health, startup de soins de santé, a annoncé avoir terminé la levée de fonds en série B de 20 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs étrangers. En même temps, POC Pharma a réussi à lever 10,3 millions de dollars pour accélérer la mise en œuvre de solutions de marketing électronique pour le secteur pharmaceutique, tout en élargissant ses activités à d’autres pays d’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique…



Le secteur des technologies de santé attirent une grande attention des investisseurs à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Il s’agit d’une grande opportunité pour les startup vietnamiennes car, selon les prévisions, en 2022, le Vietnam dépenserait environ 22,7 milliards de dollars pour la santé et les soins de santé. Or, le nombre de startup de santé au Vietnam ne représente que 2% des plus de 4.000 startup de technologies de santé en Asie. Cela montre que les opportunités et les potentiels dans ce secteur au Vietnam s’avèrent énormes.



Selon Fitch Solutions, les dépenses pour la santé au Vietnam devraient atteindre 23 milliards de dollars en 2022. De son côté, Business Monitor International (BMI) prévoit que le secteur vietnamien des produits pharmaceutiques passerait à une taille de 16,1 milliards de dollars en 2026.-VNA