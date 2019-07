Le PM Nguyen Xuan Phuc assiste à la signature des protocoles d'accord entre les entreprises vietnamiennes et japonaises. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung et les représentants de grands groupes japonais ont signé lundi à Tokyo des protocoles d'accord sur la coopération pour mettre en œuvre des projets d'investissement à Hanoï, d'un fonds total de près de 4 milliards de dollars.

Citons par exemple le protocole d'accord entre le Comité populaire de Hanoï et Sumitomo et BRG sur un projet mixte Vietnam-Japon dans l'arrondissement de Tay Ho et la construction de la zone industrielle de Dong Anh dans le district du même nom, d'un fonds total d'investissement de 3 milliards de dollars; celui avec la société par actions IDS Equity Holdings et des investisseurs japonais sur la construction de bureaux et d'hôtels à Hanoï, de 500 millions de dollars; celui avec la société par actions AeonMall Vietnam sur le projet de centre commercial AeonMall Bac Tu Liem, d'un fonds total de 250 millions de dollars.

Concernant Nipec, les dirigeants de ce groupe ont déclaré investir un milliard de dollars dans un projet de Hanoï lors d'une rencontre précédente avec le président du Comité populaire municipal Nguyen Duc Chung.

Il s'agit des fruits des séances de travail entre Nguyen Duc Chung et les dirigeants des groupes Mitsubishi, Sumitomo, AEON, IDS Equity Holdings et Nidec, dans le cadre de la visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc du 30 juin au 1er juillet.

Lors de ces séances de travail, Nguyen Duc Chung a présenté l'environnement d'investissement et les politiques préférentielles de sa ville. Il s'est engagé à soutenir les entreprises japonaises en matière de formalités administratives, de foncier et de ressources humaines.

En 2018, la ville est arrivée en tête en matière d'investissement direct étranger (IDE). La même année, le Japon est aussi devenu le premier investisseur étranger dans la capitale. -VNA