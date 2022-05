De nombreuses routes ont été endommagées. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les pluies torrentielles survenues depuis le 22 mai dans le Nord ont fait trois mort, dont deux dans la province de Tuyên Quang et un à Hoa Binh, et causé de lourds dégâts matériels dans plusieurs villes et provinces du Nord, selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles.

Dans la province de Thai Nguyên, les pluies torrentielles ont abîmé des dizaines de maisons, submergé plus de 1.200 ha de rizières, de maïs et de cultures maraîchères et 65 ha de cultures de thé.

Dans la province de Bac Kan, 19 maisons et près de 100 ha de rizières, de maïs et de cultures maraîchères ont été submergées. En outre, les fortes pluies et crues du 22 au 24 mai ont également causé des glissements de terrains sur des routes.



Des pluies torrentielles ont abîmé des maisons dans la province de Tuyên Quang. Photo: VNA

Dans la capitale, les fortes pluies survenues du 21 au 24 mai ont inondé plus de 4.000 ha de rizières et de cultures maraîchères, notamment dans les districts de Me Linh, Thanh Oai, Thach That, Quoc Oai, Dan Phuong, Hoai Duc, Chuong My, Phuc Tho…

Elles ont endommagé environ 50 maisons, 150 ha de cultures maraîchères et des ouvrages de transport pour une valeur estimée à 1,2 milliard de dongs dans la province montagneuse de Yen Bai.

La province montagneuse de Hoa Binh a été fortement touchée par les pluies, avec un mort et plus de 3.000 m3 de terrains affaissés. Plus de 500 ha de rizières et de cultures maraîchères ont été inondées, la circulation sur de nombreuses sections de routes a été interrompue à cause de l'érosion ou de la submersion.

A Hanoi, de fortes pluies ont inondé plus de 4.000 ha de rizières et de cultures maraîchères. Photo: VNA



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les pluies diluviennes devraient continuer à frapper les localités du Nord ces prochains jours.

En même temps, les pluies diluviennes devraient persister dans le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) et le Sud jusqu’au 29 mai, ce qui pourraient causer de la grêle, des vents forts, des inondations et des glissements de terrains. –VNA