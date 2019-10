Le café parmi produits d’exportation du Vietnam vers les EAU. Photo: cyclocoffe

Hanoï (VNA) - Avec 5,2 milliards d’USD d’exportations vietnamiennes, les Emirats Arabes Unis (EAU) sont considérés comme un marché potentiel et une porte d’entrée permettant aux produits vietnamiens de pénétrer au Moyen-Orient ainsi qu’en Europe et en Amérique.



Les EAU sont le 5e marché d'exportation du Vietnam. Les produits d’exportation vers les EAU sont diversifiés tels que machines-outils industrielles, fer et acier, ordinateurs, articles ménagers, produits de consommation, produits agricoles (riz, poivre, noix de cajou, café)... En outre, le commerce électronique, les textiles, les meubles, les ordinateurs... ont encore un grand potentiel dans les pays arabes, du Golfe persique et de l'Afrique.



Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par 10 après 10 ans de coopération commerciale. En particulier, le Vietnam réalise toujours un excédent commercial avec les EAU, avec 4,73 milliards d’USD en 2018.



En outre, les EAU sont également le 3e marché de réexportation au monde, après Singapour et Hong Kong (Chine). Ils constitueront donc un marché important et une porte d’entrée pour importer des produits vietnamiens au Moyen-Orient pour ensuite les faire pénétrer progressivement dans les pays d’Afrique et d’Europe du Sud-Est.



Mme Nadya Kamali, directrice générale de Customs World Dubai, a déclaré que Dubaï était le premier centre commercial au monde. Plus de 3 milliards de personnes voyagent dans la ville chaque année. Dubaï est également une station de transit importante dans le monde avec plus de 280 itinéraires de vol vers l'Europe et l'Amérique et 78 ports vers plus de 20 zones de libre-échange, sans frais tels que droits de douane ou TVA.



“Customs World Dubai veut aider les exportateurs vietnamiens à bénéficier d'avantages commerciaux. Nos aéroports relieront le Vietnam à Dubaï et au monde”, a déclaré Mme Nadya Kamali. -CPV/VNA